Diretta Inter-Torino 0-0, equilibrio a San Siro. I nerazzurri non riescono a sfondare la linea difensiva granata

Dopo l'apertura di Napoli-Spezia, il programma del sabato di Serie A prosegue con Inter-Torino alle 18:00. Dopo le due dolorose sconfitte consecutive contro Milan e Bayern Monaco a San Siro, i nerazzurri cercano di rialzare la testa per non incappare in un K.O. storico. Gli uomini di Inzaghi hanno perso in due delle prime cinque giornate di questo campionato: solo tre volte nella sua storia l'Inter ha registrato almeno tre insuccessi nelle prime sei partite di una stagione di Serie A; nel 2011/12 (quattro), nel 2000/01 (tre) e nel 1983/84 (tre).

I granata arrivano lanciati da un inizio di stagione sopra le aspettative: una sola sconfitta, contro l'Atalanta e 10 punti in cinque partite, anche grazie al rendimento di Nikola Vlasic, che è andato a segno in tutte le ultime tre presenze: l’ultimo giocatore al primo anno al Torino in grado di realizzare almeno quattro gol nelle prime sei partite stagionali dei granata in Serie A è stato Carlos Aguilera, nel lontano 1992/93.

29': l'Inter si rifà vedere nella metà campo avversaria su calcio di punizione con Lautaro: il suo cross in area di rigore viene deviato sopra la traversa.

19': Vlasic, dopo una splendida incursione in area di rigore, riesce a liberarsi per una rasoiata deviata da Handanovic in calcio d'angolo.

4': occasione per l'Inter con Lautaro Martinez: bel tiro da fuori area che finisce alto sopra la traversa.

1': fischio d'inizio a San Siro!

Formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

A disposizione: Cordaz, Onana, Gagliardini, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, Acerbi, Mkhitaryan, D'Ambrosio, Carboni, Bastoni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. All. Juric

A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Schuurs, Zima, Karamoh, Pellegri, Ilkhan, Singo, Adopo, Aina, Garbett, Radonjic.

Dove vederla

Il calcio d'inizio di Inter-Torino è fissato alle ore 18:00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie all'app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite).

La diretta testuale dell'incontro sarà presente sul sito del Messaggero.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Settembre 2022, 18:37

