Development of Japan in visita all’istituto per il credito sportivo: studio del modello italiano nel finanziamento allo sport in vista di Tokyo 2020

L’Istituto per il Credito Sportivo ha ospitato nella propria sede un secondo importante incontro con una delegazione della Development Bank of Japan (DBJ), interessata al funzionamento dell’ICS e a stabilire con la banca pubblica italiana una collaborazione che consenta a DBJ di aprire in Giappone un settore dedicato allo sviluppo delle infrastrutture sportive private.



La Banca di Sviluppo del Giappone, fondata nel 2008, è gestita dal Ministero delle Finanze ed è al 100% di proprietà del Governo Nipponico. La sua attività si concentra principalmente in tre macroaree: sostegno e crescita delle comunità, sostenibilità ambientale e sviluppo tecnologico ed economico; ha 1.186 dipendenti che operano in sedi e uffici di rappresentanza in diverse città del Paese, ma anche in 4 filiali a Londra, New York, Singapore e Pechino. DBJ ha un rating “A1” di Moody’s Investors Service, “A” di Standard & Poor’s e “AAA” della Japan Credit Rating Agency, attualmente ha un attivo di 16.827.3 miliardi di Yen.



Presenti all’incontro i rappresentanti della DBJ che si occupano dello sviluppo del “progetto sportivo”, Kensuke Yabata e Takayuki Katsurada, Sawako Obara e Yosuke Takahira del gruppo Japan Economic Research Institute Inc. che segue le attività di ricerca e consulenza della DBJ e il professor Yoshiyuki Mano dell’Università Waseda di Tokyo, interessato alle linee guida seguite per la concessione dei finanziamenti e alla pianificazione degli interventi in chiave di riqualificazione urbana.



“Il confronto con una realtà internazionale così qualificata – ha dichiarato Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo – rappresenta per noi, istituto pubblico dello Sport e della Cultura, motivo di orgoglio e di arricchimento. Vogliamo cogliere e valorizzare l’occasione di allargare gli orizzonti, recependo politiche, esperienze e soluzioni di un prestigioso attore del mercato internazionale, che come noi opera come banca sociale per lo sviluppo”.



"Ringraziamo il Credito Sportivo per l'incontro di oggi – ha dichiarato il dott. Kensuke Yabata, General Manager del Regional Planning Department della DBJ – nel corso del quale abbiamo molto apprezzato il know how dell'ICS, il suo modello di finanziamento sportivo e le relative modalità di rapporto con il mercato di riferimento; ci auguriamo che la collaborazione operativa tra i due istituti bancari, che hanno caratteristiche molto simili, possa contribuire allo sviluppo del sistema sportivo dei nostri rispettivi Paesi".







