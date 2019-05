De Rossi, la moglie Sarah Felberbaum pubblica un meme con lui e Matteo Salvini

De Rossi, contestazione a Trigoria. Pallotta pronto a ripensarci, ma lui dice no: «Se me lo chiedono, ora non firmo»

Mercoledì 15 Maggio 2019, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giù le mani dallae dal romanismo: da quando il club giallorosso ha annunciato di non voler rinnovare il contratto diin scadenza a giugno, tutti i tifosi hanno fatto quadrato attorno al 35enne capitano. Dai social alla contestazione a, passando per i tanti striscioni preparati ed affissi dai gruppi della curva. Uno di questi, "DDR vanto nostro", è stato esposto in centro, a poca distanza dalla casa dove De Rossi vive con la moglie,, e le figlie.Proprio la foto di quello striscione è diventata il primo contenuto pubblicato su Instagram Stories oggi dalla 38enne attrice di origini anglo-statunitensi., però, ha poi pubblicato un meme che ironizza sul clamore suscitato dalla notizia dell'addio trae la Roma. Una frattura insanabile per stessa ammissione del mediano di Ostia e che rischia di segnare l'inevitabile distacco tra la società e i tifosi. Oltre alla rabbia dei romanisti, infatti, anche i tifosi di altre squadre non hanno gradito il comportamento dei dirigenti giallorossi e questo non ha fatto altro che rendere l'addio diun argomento di stretta (e scottante, ndr) attualità, non solo circoscritto ai confini del Grande Raccordo Anulare.Per questo motivo,suha pubblicato da poco anche unche ironizza sul soprannome che gli elettori danno a: quello di capitano. Sul web infatti è comparso il confronto tra unsoddisfatto perché l'hashtag #capitano è tornato argomento di tendenza su Twitter, con la risposta di un furioso: «A deficiente, stanno a parlà de me». Evidentemente, l'opera di un tifoso romanista è molto piaciuta alla moglie del capitano giallorosso, l'ennesima bandiera che si ammaina nella storia del calcio italiano.