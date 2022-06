Lazio, nuovo colpo: fatta per Cancellieri, arriva dal Verona

Le sensazioni erano giuste: sarà una settimana molto importante per la Lazio e non potrebbe essere altrimenti considerato che domenica la squadra si radunerà a Formello in vista della partenza per il ritiro di Auronzo in programma il 5 luglio. “Nel calcio moderno partire con la rosa al completo è impossibile” ha ammesso Maurizio Sarri a Sky Sport, il tecnico ha chiesto a Lotito almeno un paio di innesti.

Il primo, Marcos Antonio, è già arrivato e non sarà l'unico: la Lazio ha infatti chiuso con il Verona per Matteo Cancellieri, esterno d'attacco cresciuto nelle giovanili della Roma che può fare anche la seconda punta atteso domani alle 8 per le visite mediche in Paideia. Affare da 7 milioni di euro più 1,5 di bonus per il 20enne, che di recente ha esordito anche con la Nazionale di Mancini. In attesa che si sblocchi Romagnoli e con Casale corteggiato dal Monza che però ha messo la squadra di Berlusconi in stand by perché vuole la Lazio, Tare ha praticamente chiuso anche per Gila difensore centrale 2000 di proprietà del Real Madrid: arriva in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 22:20

