Cafu, l'ex terzino campione del mondo di Roma e Milan sommerso dai debiti: «Ha già perso cinque immobili»

Mihajlovic, Sonia Bruganelli contro Zazzaroni: «Hai fatto schifo», su Instagram lo sfogo social​

Lunedì 15 Luglio 2019, 22:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Pendolino nei guai., ex terzino di Roma e Milan, nonché capitano della nazionale brasiliana Campione del Mondo nel 2002, è sommerso daper varie sta avendo diversi problemi con la giustizia del suo paese.L'ex calciatore brasiliano, infatti, si trova nei guai insieme alla moglie Regina, per via della mancata copertura di prestiti e debiti creata da Capi Penta International Player, l'agenzia di procuratori sportivi fondata proprio da. Un tribunale brasiliano ha già disposto la confisca di cinque immobili di proprietà di, ma sembra che la vicenda non si debba concludere qui: dal Brasile, infatti, fanno sapere che l'ex terzino destro potrebbe vedersi pignorare altre 15 proprietà.«È un mio problema personale. Posso dare i miei immobili, la mia macchina, la mia casa, posso dare quello che voglio per pagare i debiti», ha detto, scelto come ambasciatore del Brasile ai prossimi Mondiali del 2022 in Qatar.