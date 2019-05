Byron Moreno, l'arbitro di Sud Corea-Italia: «Trapattoni un codardo». L'ex ct azzurro risponde così

Costanza Caracciolo e le nozze intime con Christian Vieri: «C’eravamo solo io e Bobo»​

Essere chiamato codardo da Moreno mi mancava! Che dire? Io lo reputo invece molto coraggioso (o folle) per essere tornato a difendere quell'arbitraggio. Caro Byron, la prigione e gli anni non sembrano averti trasmesso un minimo di umiltà. — Giovanni Trapattoni (@giovanni_iltrap) 8 maggio 2019

Sono passati quasi 17 anni da quel maledetto, ottavi di finale dei Mondiali 2002, in cui una delle migliori nazionali azzurre di sempre fu sconfitta non solo dai padroni di casa, ma anche e soprattutto da un vergognoso arbitraggio del fischietto ecuadoregno,. Le polemiche, però, non accennano a placarsi, anche perché l'ex arbitro ha indirizzato parole poco rispettose nei confronti del ct di allora,. Il tecnico non l'ha presa benissimo e ha replicato su Twitter: ecco cosa è successo.In un'intervista a Futbol sin cassette,non ha esitato a gettare benzina sul fuoco a distanza di così tanti anni da quello spettacolo osceno: «In quella gara non sbagliai nulla, la mia direzione arbitrale fu da 8., dopo l'espulsione di Totti, inserì Tommasi, quando l'unico in grado di attaccare era Del Piero: è stato un codardo, come sempre». Lo riporta anche l'AdnKronos La risposta del 'Trap' non si è fatta attendere. Su, l'ex ct ha commentato così: «Essere chiamato codardo da Moreno mi mancava! Che dire? Io lo reputo invece molto coraggioso (o folle) per essere tornato a difendere quell'arbitraggio. Caro Byron, la prigione e gli anni non sembrano averti trasmesso un minimo di umiltà». Il riferimento è ai guai giudiziari dell'ex arbitro, che nel 2011 era stato anche condannato per traffico internazionale di droga dopo aver tentato di introdurre negli Stati Uniti circa 6 chilogrammi di eroina.