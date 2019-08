Morta la figlia di Luis Enrique, Bobo Vieri: "Preghiamo tutti per la famiglia". Tweet di Pallotta

Giovedì 29 Agosto 2019, 23:35

Morta la figlia dell'ex allenatore di Roma e Barcellona Enrique . Il mondo del calcio tutto piange per l'allenatore spagnolo che si era dimesso qualche mese fa da ct della Spagna.Tra i tanti l'ex attaccante Vieri ha immediatamente diffuso sui social il suo cordoglio scrivendo un post in cui dice di pregare tutti per la piccola Xana volata in cielo a soli nove anni e per la famiglia. Anche Milan e Inter hanno pubblicato messaggi di affetto e vicinanza verso Luis Enrique.In serata poi è arrivato anche il tweet di Pallotta che esprime il dolore suo personale e della Roma.