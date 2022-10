Barcellona-Inter 3-3, le pagelle: Barella moto perpetuo, Lautaro scatenato. E Calhanoglu illumina

ONANA 6,5 Ogni tanto naif negli interventi, ma a conti fatti efficace. Mkhitaryan gli è d’aiuto in avvio, poi è lui a salvare su Dembelé e Sergi Roberto in due tempi, come su Pedri, in uscita a valanga. Sui gol senza colpe, suo l’innesco del 2-3.

SKRINIAR 6 Entra nel concorso di colpa dell’1-0 blaugrana, sorpreso da Dembelé. Poi prova a farsi perdonare alzando il muro col francese e con Lewandowski, limitato nei raddoppi.

DE VRIJ 6 Con Lewandowski la mette subito su fisico e muscoli, concedendo al polacco solo lo stretto indispensabile fino al gol del 2-2, con rinvio lisciato.

BASTONI 7 Diagonali e raddoppi costanti, specie su Lewandowski. Tiene a bada anche Raphinha e Sergi Roberto, pennella l’assist per l’1-1 di Barella. Onnipresente.

DUMFRIES 7 Una spina nel fianco sinistro catalano. In fase di possesso è quasi un attaccante aggiunto, a referto anche due conclusioni e accelerazioni in serie.

BARELLA 7,5 Moto perpetuo e il primo a portare il pressing e scatenare le ripartenze. Prima innesca Dumfries dopo 40 metri palla al piede, poi controlla di coscia in proprio e fulmina Ter Stegen per l’1-1. (35’ st Asllani ng)

CALHANOGLU 7 Regista illuminato ed ispirato in assistenza. Da fermo imbecca Dzeko: traversa. In ripartenza libera Lautaro al limite: palo, palo, gol. Decisivo. (31’ st Bellanova ng)

MKHITARYAN 6 Nega un gol a Lewandowski in avvio, poi impegna Ter Stegen dai 20 metri, prima di dimenticarsi di Sergi Roberto sull’1-0 blaugrana.

DIMARCO 6 Anche lui tra i responsabili dell’1-0. Con Raphinha e Sergi Roberto fatica a tenere il passo, ma non molla. (21’ st Darmian 6: ermetico)

DZEKO 6,5 Lotta e apre spazi ai compagni. Dal suo piede la prima occasionissima, sparata sulla traversa. Prezioso. (31’ st Gosens 6,5: il sinistro del 2-3)

LAUTARO 7,5 Toro scatenato. Dopo 44 giorni di astinenza, confeziona un gol e un assist (per Gosens) lottando dal 1° al 90°. Recuperato alla causa.

INZAGHI 6,5 Non solo non la perde, ma rischia anche di vincerla più volte mettendo sotto il Barcellona in termini di gioco e occasioni. Espulso nel finale, ma tiene i blaugrana a distanza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA