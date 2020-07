Atalanta-Brescia, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atalanta e Brescia aprono il programma della 33esima giornata di Serie A nell�unica partita del martedì, ore 21.45. I bergamaschi vengono dal 2-2 colto sabato scorso sul campo della Juventus, un match che i ragazzi di Gasperini hanno condotto fino ad una manciata di minuti dalla fine e che forse avrebbero meritato di vincere; situazione molto complessa per il Brescia, surclassato dalla Roma nello scorso turno di campionato, 0-3 il finale, e ormai a -9 dalla quota salvezza.(3-4-1-2) Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Tameze, Castagne; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. All. Gasperini(4-4-2) Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, A. Donnarumma. All. Diego Lopez.Anche se sembra oramai irraggiungibile il record di gol per i campionati a 20 squadre, che appartiene al Milan con 118 reti (stagione 1949-50), l'Atalanta ha ancora 6 partite per incrementare il bottino di 87 marcature fino a qui messe a segno. Brescia quasi rassegnato: il 2-0 sul Verona del 5 luglio è sembrato risultato, purtroppo per i lombardi, episodico, l'unica volta in cui è arrivata la vittoria nelle ultime 17 partite.