Argentina, Emiliano Martinez spiega il gestaccio dopo la vittoria: «Ecco con chi ce l'avevo»

La parata di Emiliano Martinez al termine del match contro la Francia potrebbe essere ricordata come la più bella e importante della storia dei Mondiali. Eppure il portiere argentino rischia di essere ricordato più per il gestaccio durante le premiazioni, che per la prodezza in campo. Premiato con il "Guanto d'oro" che spetta al miglior numero 1 della competizione, dopo aver ricevuto il riconoscimento l'ho portato all'altezza dell'inguine e ha simulato un pene. L'immagine ha fatto il giro del mondo, i francesi si sono infuriati e la Fifa si è imbarazzata.

Cosa ha detto Martinez

Intervistato dopo la partita, ha spiegato il perché di quel gesto. «L'ho fatto perché i francesi mi hanno fischiato. L'arroganza con me non funziona», ha detto a Radio La Red. Poi la dedica alla famiglia: «Vengo da un posto molto umile, sono andato in Inghilterra molto giovane. Voglio dedicarlo a loro». Sulla parata decisiva: «Abbiamo sofferto molto. Pensavamo di avere il controllo, ma sono riusciti a rimontare. Era una partita molto complicata. Il nostro destino era soffrire. Avevano un'ultima occasione per vincere, fortunatamente sono riuscito a fermare la palla con il piede», ha detto.

