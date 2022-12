Infortunio Pellegrini, il capitano si fa male nell'amichevole col Casa Pia: Mourinho in ansia. La prima diagnosi

Infortunio per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma è uscito al 32' del primo tempo nell'amichevole contro il Casa Pia per un problema al polpaccio sinistro. Si era fermato pochi minuti prima per farsi curare dal medico, poi è tornato in campo ma è stato costretto a chiedere il cambio, fermato dal dolore. Secondo i primi riscontri, si tratterebbe di una forte contusione. Comunque una brutta notizia per Mourinho, ancora senza Wijnaldum, alle prese con la riabilitazione dopo la rottura della tibia.

Non è un periodo fortunato per Pellegrini, che durante l'ultimo derby con la Lazio si era fermato per un infortunio al flessore, che l'aveva costretto a saltare i match con Sassuolo e Torino. La Roma spera che in questo caso non sia nulla di grave e che il numero 7 sia pronto per la ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio. La squadra di Mourinho sarà impegnata nella difficile trasferta a Bologna. Quattro giorni dopo incontrerà il Milan.

Si chiude il primo tempo ad Albufeira.



Siamo avanti grazie al gol al 34’ di El Shaarawy 👏#RomaCasaPia 1-0 pic.twitter.com/Vo4ILxZ6Ui — AS Roma (@OfficialASRoma) December 19, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 21:33

