Argentina, la profezia del tifoso si avvera: «Messi campione il 18 dicembre 2022». Il messaggio del 2015 sconvolge i social

L'Argentina è campione del mondo a 34 anni di distanza dall'ultima volta. Un'impresa, che apre le porte del mito a Lionel Messi, finalmente fianco a fianco con Diego Maradona. Eppure, nonostante la grandezza di questo successo, c'è chi l'impresa dell'Albiceleste l'aveva prevista con 7 anni di anticipo.

«18 dicembre 2022. Leo Messi, 34 anni, vincerà la Coppa del Mondo e diventerà il più grande giocatore di tutti i tempi. Vieni a ricontrollare tra 7 anni», è il messaggio scritto il 20 marzo 2015 su Twitter da José Miguel Polanco, un tifoso argentino sconosciuto, che adesso è diventato famoso grazie alla sua profezia. Ieri, dopo la vittoria ai rigori, il suo tweet è diventato tra i più commentati al mondo.



In poche ore il suo tweet è diventato di tendenza sul social, conquistando più di 320mila "like" e oltre 120mila "retweet". In tantissimi hanno commentato l'incredibile previsione, rimasta nero su bianco. A differenza di Facebook e Instagram, su Twitter è impossibile modificare i messaggi. «Il numero di persone che mettono il promemoria nel tweet mi spaventa, a fine anno mi linceranno», aveva scritto lo scorso gennaio. Alla fine ha avuto ragione lui.

Polanco è stato in Qatar per seguire l'Argentina (è il sesto mondiale che segue dal vivo) e adesso festeggia insieme al suo popolo. «Ti ho seguito in tutte le parti del mondo e finalmente abbiamo potuto assaporare la gloria eterna. Non sei un amore che mi ferisce, sei l'amore della mia vita. Sono il ragazzo più felice del mondo, così come i 45 milioni di argentini che lo sognano da quando abbiamo l'uso della ragione», ha scritto. Un utente gli ha commentato: «Spero tu sia diventato milionario grazie a questo». La risposta: «Le scommesse sono il male del calcio, non fanno per me». Insomma, per la gloria basta aver alzato quella coppa.

December 18, 2022. 34 year old Leo Messi will win the World Cup and become the greatest player of all times. Check back with me in 7 years. — José Miguel Polanco (@josepolanco10) March 20, 2015

