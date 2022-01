Lebron James furioso contro un telecronista: «Non c'è posto per te». Cosa è accaduto

«Proprio come suo padre, ha premuto il grilletto al momento giusto». Questa frase, detta da un telecronista, Glenn Consor, si è dimostrata una clamorosa gaffe: accade nella NBA, e il protagonista inconsapevole della vicenda è Kevin Porter Jr, giocatore degli Houston Rockets. La figuraccia è per via del nome del cestista: il telecronista pensava fosse il figlio di un ex giocatore degli Wizards, Kevin Porter, ma la realtà era completamente diversa.

Perché la frase "premere il grilletto"? In gergo americano, "pull the trigger" è una metafora spesso utilizzata quando un giocatore tira a canestro. Peccato che la metafora, e la frase riguardo il papà, fosse completamente fuori luogo perché il padre di Kevin Porter Jr è stato ucciso quando era un bambino, dopo aver scontato 4 anni di carcere per un'accusa di omicidio.

La storia ha fatto andare su tutte le furie anche Lebron James, che ha chiesto addirittura il licenziamento del telecronista: «Pensava di essere simpatico? Non posso accettarlo, mi spiace ma questa non deve passare - ha twittato il campione dei Lakers - Quanto devi essere insensibile per dire qualcosa del genere? Non c'è posto per te nel nostro bellissimo sport».

