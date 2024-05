Basket, quarti di finale play-off serie B2: palazzetto verso il sold out per la Virtus Gvm Roma 1960

Continua l'entusiamso per la Virtus GVM Roma 1960 che domani sera alle 20.30 al palazzetto di Viale Tiziano di Roma sfiderà Attila Junior Basket Porto Recanati nei quarti di finale dei play-off di serie B2: la squadra guidata dal coach Alessandro Tonolli potrà contare ancora una volta sul pubblico pronto ad accoglierla con una grande coreografia. Per l'occasione la società romana ha destinato 100 biglietti gratuiti per alcune case famiglia di Roma e Lazio affinché i play off siano l’occasione per una grande giornata di sport per tutti. Tante le autorità che saranno presenti alla sfida oltre al Patron del gruppo Gvm Care & Research Ettore Sansavini e ad Emilio Innocenzi della Team Service: il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore Alessandro Onorato e tanti rappresentanti del mondo istituzionale come Maria Elena Boschi, il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, Claudio Mancini, Giorgio Simeoni e Luciano Nobili.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 16:13

