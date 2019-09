Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale di basket. Dopo gli iberici, è toccato nel pomeriggio all'Albiceleste staccare il pass per l'ultimo atto della rassegna iridata in corso in Cina, con l'Argentina che ha superato la Francia 80-66, grazie ad una prova monstre di Luis Scola, autore di una doppia doppia da 28 punti e 13 rimbalzi. Venerdì 13 Settembre 2019, 16:05

