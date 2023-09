Nessuno come Djokovic: vinti 24 Slam a 36 anni dopo il successo di New York. Raggiunti Federer e Laver La bacheca ora contiene 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 3 Roland Garros e 4 US Open: il serbo è anche l’unico ad aver vinto 12 Slam oltre i 30 anni d'età







di Daniele Petroselli Tre Slam vinti e una finale persa: anche il 2023 si conclude alla grande per Novak Djokovic. Il serbo, ultimo grande “vecchio” dopo Roger Federer (ritirato) e Rafa Nadal (fuori per infortunio) a lottare contro il “nuovo che avanza” rappresentato da Alcaraz, Sinner, Medvedev e Zverev, con gli US Open sale a quota 24 come Slam vinti in carriera come un altro mito dal nome di Margaret Court.

Nessuno come lui. La bacheca ora contiene 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 3 Roland Garros e 4 US Open, e quest’anno è riuscito nell’impresa di vincere tre Slam nel medesimo anno solare per la quarta volta in carriera. Roba che non si era mai verificato in precedenza.

Già questo basterebbe a spiegare la grandezza di Djokovic, che però è una macchina da primati: a 36 anni e 111 giorni, il nativo di Belgrado è diventato il giocatore di sesso maschile più “anziano” a vincere lo Slam americano nell’Era Open. Con il successo a New York è anche l’unico uomo ad aver vinto 12 Slam oltre i 30 anni.

E non finisce qui: insieme a Roger Federer e Rod Laver, Novak ha raggiunto per tre volte tutte le finali Slam in un anno (2015, 2021 e 2023).

Inoltre è l’unico ad aver vinto almeno una volta finali in tutti gli Slam in tre set. Ora poi che si è anche ripreso il numero 1 del mondo, Djoko punta in maniera decisa a un altro numero da sballo: quello delle 400 settimane da leader. Giusto per mettere il punto esclamativo a una carriera straordinaria che non ha fine. Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 23:59

