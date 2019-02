Super Goggia in coppa del mondo: trionfa in discesa a Crans Montana

Strepitosa Sofia Goggia. L'azzurra, dopo l'argento conquistato ai Mondiali di Are, si conferma anche il coppa del mondo andando a vincere d'autorità la discesa di Crans Montana, in Svizzera. La bergamasca, con il tempo di 1.29.77, coglie così la sesta vittoria in carriera, la quarta in discersa libera. Sul podio con lei la svizzera Joana Haehlen in 1.30.26 e, terza, in 1.30.29 l'austriaca Nicole Schmidhofer.



Una gara difficile per via delle numerose interruzioni, prima per la caduta di Ilka Stuhec, poi per alcuni problemi al cronometro, infine per il brutto infortunio di Tiffany Gauthier. Buona prova complessiva della squadra azzurra che piazza nelle prime dieci anche Federica Brignone, settima, e Nadia Fanchini, ottava.



