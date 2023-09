Ryder Cup 2023, 2° giorno: orgoglio USA ma il Team Europe è a quattro punti dal trionfo

di Daniele Petroselli

Giro di boa per la Ryder Cup 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia (Roma), ed è ancora spettacolo sul green, con i campioni di USA ed Europa che hanno regalato emozioni a non finire. Caldo asfissiante oggi, ma il pubblico non si è fatto intimidire e ha gremito tutti gli spazi disponibili lungo le 18 buche del percorso capitolino. Team Europe ancora avanti, visto che chiude 10½ - 5½ e si porta a sole 4 vittorie dal successo.

LA GARA

Al mattino ancora una volta Team Europe protagonista nella formula foursomes. Tra l'altro con un altro primato: infatti la coppia Hovland/Aberg ha regolato 9-0 quella composta dal n°1 del ranking Scottie Scheffler e Brooks Koepka, rifilando così al Team USA la peggior sconfitta di sempre nella storia dei foursomes in Ryder Cup. Poco dopo è arrivata la risposta americana, con la prima vittoria piena messa a segno da Max Homa e Brian Harmo contro Shane Lowry e Sepp Straka.

La seconda vittoria della mattinata per l'Europa arriva grwzie a Fleetwood e McIlroy, che battono 2&1 Justin Thomas e Jordan Spieth, mentre Rahm e Hatton scherzano col fuoco, perché si fanno rimontare di tre colpi e solo nel finale regolano gli americani Schauffele e Cantlay, chiudendo così il turno del mattino 9½ - 2½.

Nel pomeriggio invece USA che provano la rimonta decisa. A portare il primo punto a casa con un grande match ci pensano Burns e Morikawa. che superano dopo un percorso in pratica senza storia il due tra i più quotati, quello composto da Hovland e Aberg. Ci provano invece fino all'ultimo Fleetwood e Hojgaard, ma la coppia americana Homa/Harman si porta a casa il secondo punto del pomeriggio per gli Usa. Un esaltante Justin Rose trascina MacIntyre alla vittoria contro Spieth/Thomas, mentre nell'ultima sfida di giornata McIlroy/Fitzpatrick si arrendono a Cantlay/Clark solo all'ultima buca, chiudendo la giornata a 10½ - 5½.

DOMENICA L'ULTIMO ATTO

Domani, domenica 1° ottobre, si chiude la Ryder Cup 2023. Nell'ultima giornata, come di consueto, si svolgono 12 sfide individuali: scendono in campo tutti e dodici i giocatori delle due squadre. Alla fine, ricordiamo, risulta vincitrice la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti. La squadra campione in carica mantiene la coppa in caso di pareggio (14 punti), la squadra sfidante deve quindi realizzarne almeno 14 e ½ per ottenere la vittoria.

2004 11-5

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA