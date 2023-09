Ryder Cup 2023 a Roma, prima giornata storica per il Team Europe: Usa domininati (6½-1½)

di Daniele Petroselli

Prima giornata di gare al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia (Roma) per la Ryder Cup 2023 e subito grandi emozioni, con l'Europa che chiude davanti agli USA per 6½-1½. Oltre 56 mila gli spettatori che hanno riempito le tribune e fatto da contorno alle 18 buche del circuito, con lunghe file fuori dai cancelli fin dall'alba, segno che l'attesa per l'evento era davvero importante. E i golfisti sul campo non hanno tradito le attese.

LA GARA

Che l'edizione romana della Ryder Cup potesse essere da record lo dicevano in molti. E allora ecco subito il primato: il Team Europe in tutta l sua storia nel torneo non ha mai fatto en plein in una sessione mattutina con la formula foursomes, quella in cui ogni squadra ha una sola palla, che i due giocatori di quel team colpiscono a turno. Serviva l'aria di Roma per far accadere il miracolo. Il primo punto è arrivato dalla coppia Rahm/Hatton, che ha battuto il numero 1 Scheffler in coppia con Burns. Con una serie di birdie e un gioco straordinario, i due hanno lanciato l'Europa, che poi ha allungato con la coppia composta da Hovland e il giovane rampante, lo svedese Aberg, che ha battuto il duo statunitense Homa/Harman.

Il terzo punto è arrivato dalla coppia Lowry/Straka, che sul filo di lana ha avuto la meglio di Fowler/Morikawa, dopo un percorso davvero molto buono. Così come è stata tesissima la sfida forse più prestigiosa, quella tra gli americani Schauffele e Cantaly, contrapposti a McIlroy e Fleetwood. Una partita ad alta tensione, che nelle ultime buche vive dei momenti di esaltazione collettiva incredibile, con botta e risposta continui.

Nel pomeriggio invece più equilibrio sul green, con gli USA che, superato lo choc, provano a rendere difficile la strada degli europei. Incredibile solo l'andamento nel match quattro in cui Matt Fitzpatrick e Rory McIlroy hanno dominato dall'inizio alla fine contro Collin Morikawa e Xander Schauffele, chiudendo con un buon margine sugli avversari. Per il resto grandi battaglie con colpi incredibili che hanno esaltato il pubblico. Termina in parità invece il primo four-ball di giornata tra le coppie Hovland/Hatton e Thomas/Spieth, con una sfida che si è risolta in una buca 18 tiratissima. Parità poi tra MacIntyre/Rose contro Homa e Clark e Rahm/Hojgaard contro Scheffler/Koepka.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, 30 SETTEMBRE

Per quanto riguarda la seconda giornata della Ryder Cup, si replica con la stessa formula: il via alle 7.30 con la formula "foursomes", poi dopo le 12 si va con la "fourballs", in cui ognuno dei quattro giocatori ha la propria palla e cioè quattro palle in gioco per ogni buca. La coppia che realizza il punteggio più basso su ognuna delle 18 buche vince quella buca, e il duo che ne conquista il maggior numero nella propria partita guadagna un punto per la propria formazione. Se i punteggi sono in parità dopo il round di 18 buche, il punto viene condiviso e ognuno riceve mezzo punto.

