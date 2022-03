Red Bull Semester: l'esperienza lavorativa che mette le ali agli studenti italiani. Ecco come candidarsi

«Zero esperienza, solo esperienze» è il motto che accompagna la lettura di una job description decisamente inusuale. Red Bull ha infatti pubblicato su LinkedIn un annuncio che per gli studenti universitari italiani che rappresenta un’opportunità imperdibile di vivere un’esperienza lavorativa davvero unica nel suo genere. Il Red Bull Semester offre la possibilità di lavorare per 6 mesi nel reparto di Sports & Event Marketing presso la sede di Red Bull a Milano, immergendosi in una realtà internazionale e acquisendo skill inedite. Il/la candidato/a prescelto/a verrà infatti inserito nel team che si occuperà della realizzazione e comunicazione di uno dei suoi eventi più conosciuti e amati: il Red Bull Cliff Diving.

Anche quest’anno, la competizione internazionale di tuffi da grandi altezze nata nel 2009, andrà in scena il 25 settembre nella splendida cornice di Polignano a Mare, città natale di Domenico Modugno, che grazie al suo fascino inimitabile, offre sempre al pubblico uno show mozzafiato tra il mare e le rocce della sua scogliera.



Il divertente annuncio pubblicato cita, fra le varie doti del/della candidato/a ideale: Flessibilità e capacità di comunicazione. Se ti piace fare stretching, sulla flessibilità sei già a metà dell’opera. Quanto alla capacità di comunicazione, crediamo che se hai il coraggio di dire quello che pensi, hai abbastanza fegato per stare in mezzo a chi si tuffa da 27 metri di altezza.





Red Bull è da sempre vicina agli studenti universitari nell’aiutarli a mantenere alta la concentrazione e gestire in modo agile e smart la loro vita piena di molteplici attività e impegni. Con questa opportunità vuole mettere le ali al loro talento e passione, offrendo un’esperienza che permetterà di dimostrare il proprio valore, gettando le basi per la propria carriera lavorativa futura.





Per «imparare a non farti sopraffare dagli eventi, mentre lavori per realizzarli», come cita l’annuncio, è necessario collegarsi al sito Red Bull e inviare la propria candidatura per il Red Bull Semester entro il 31 marzo. Clicca qui per la candidarti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 20:46

