Follia al Tour de France, schiaffo di un ciclista a un tifoso: Pello Bilbao perde la testa

Follia al Tour de France. Nella tappa regina del giro transalpino, quella con arrivo a Courchevel, lo spettacolo (sui pedali) non è certo mancato. Ma qualcosa, adesso, sta calamitando l'attenzione degli appassionati di ciclismo e degli utenti sei social. Un brutto gesto da parte del ciclista Pello Bilbao che, ormai, è sulla bocca di tutti: uno schiaffo a un tifoso, probabilmente considerato troppo vicino.

pello bilbao hat heute nicht nur jonas vingegaard geschlagen 🚬 pic.twitter.com/WuSP6G9fbv — Françoise Pagelsdaum 🟡🟢🔴⚪️ (@pagelsdaum) July 19, 2023

<h2> Follia al Tour de France </h2>

Mentre la corsa incorona lo stoico Felix Gall e l'ennesima prova di superiorità di un Jonas Vingegaard in stato di grazia, oltre che al crollo improvviso sulla salita più impervia di Tadej Pogacar (che di fatto cuce sulla pelle di Vingegaard la maglia gialla), la frazione rimarrà famosa soprattutto per lo schiaffo di Pello Bilbao.

Il nervosismo tra alcuni ciclisti era palpabile, ormai, da chilometri quando tutto è culminato con lo schiaffo.

Il ciclista basco ha rischiato grosso: la giuria del Tour, infatti, a fine gara ha subito visionato le immagini dell'accaduto. Ma, fortunatamente per il corridore, hanno deciso di non punire severamente il gesto. La squalifica è stata evitata, optando per una multa e un'ammonizione. Una punizione, però, che adesso fa discutere gli utenti dei social network e gli appassionati.

