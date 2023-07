Massimo Mauro, infarto mentre gioca a padel: operato d'urgenza

di Redazione web

Massimo Mauro ricoverato e operato d'urgenza dopo un malore. L'ex centrocampista di Catanzaro, Udinese, Juventus e Napoli sarebbe stato colpito da infarto durante una partita di padel con gli amici, giocata a Catanzaro Lido, dove si trova in vacanza. Inizialmente si pensava ad un’indigestione, ma in realtà si è trattato di un infarto. Non sarebbe in pericolo di vita.

Massimo Mauro come sta?

Massimo Mauro, 61 anni, si è sentito male giovedì mattina durante la partita di padel ed è stato immediatamente trasferito all'ospedale di Catanzaro, dove è stato operato d’urgenza con un’angioplastica. L'opinionista non sarebbe in pericolo di vita. «In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato», le sue parole. Mauro ora sta bene ed è tenuto costantemente sotto controllo dai medici.

