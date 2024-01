Paola Egonu, pallonata in faccia contro l'ex ct Mazzanti. Le scuse e poi un labiale sospetto: «Pezzo di m****»

Un nuovo capitolo, che sta facendo il rimbalzo dei social, della saga con protagonisti la campionessa azzurra di volley Paola Egonu e l'ex ct della Nazionale, Davide Mazzanti. Nel corso del match di ieri sera (7 gennaio) tra Vero Volley Milano e Itas Trentino - guidata proprio da Mazzanti, all'esordio in panchina - il tecnico è stato colpito (involontariamente) da una pallonata scagliata dall'opposta milanese. E subito sono tornate in auge le polemiche legate al burrascoso trascorso azzurro tra i due culminato in un'estate ad alta tensione.

Il labiale

La pallonata è una cosa che può capitare durante una partita di volley. Ad accendere il dibattito sarebbe stato quello che è successo dopo. Nell'area di servizio, Paola ha fatto un gesto interrogativo col pollice alzato verso l'allenatore per verificare se era tutto a posto, salvo poi continuare a parlare mentre si accingeva battere di nuovo. Il labiale, che non è sfuggito all'occhio delle telecamere, da molti è stato letto come "pezzo di m... che non sei altro". Un'altra puntata della telenovela Egonu-Mazzanti.

