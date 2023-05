Nuoto, Simona Quadarella: «Squadra azzurra molto forte, bel mix di giovani e veterani. Sono super tifosa della Roma e su Mourinho vi dico...»

di Fabrizio Ponciroli

Tra le tante stelle che saranno protagoniste, domenica 14 maggio, all’International Alpha Cup al Bocconi Sport Center di Milano c’è anche Simona Quadarella. La campionessa azzurra, oro ai Mondiali 2019 nei 1500m stile libero e bronzo a Tokyo 2020 (800m stile libero), si è raccontata, in esclusiva, a Leggo.

Simona come sta il movimento azzurro del nuoto?

«Direi che è una squadra molto forte. E’ cresciuta tanto. Un perfetto mix tra giovani e veterani. Sicuramente la grande esperienza dei veterani aiuta molto. Negli ultimi due/tre anni, la nostra squadra è cresciuta molto».

Lei, a 24 anni, ha già conquistato tanti titoli. Il momento più esaltante e quello più difficile?

«Il momento più bello l’oro ai Mondiali del 2019. Quello più brutto a Tokyo quando ero certa di poter far bene nei 1500m ma non è andata come speravo. Per fortuna dopo è arrivato il bronzo ma la delusione è stata tanta».

Domenica la vedremo in azione all’International Alpha Cup a Milano…

«Questo è un periodo di carico.

A proposito di appuntamenti, su cosa si sta concentrando?

«Primo obiettivo a medio/lungo termine i mondiali di luglio a Fukuoka. Poi, penserò alle Olimpiadi. Io come obiettivo ho sempre quello di vincere, poi vedremo come ci arriverò a questi grandi eventi».

Come si concentra prima di una gara?

«Ascolto musica, di ogni genere. Prima molto di più rispetto ad ora».

E cosa fa quando non si allena o non ho gare?

«Sono libera la domenica. O mi riposo o sto con amici e famiglia».

Lei è romana, c’è qualche piatto a cui non riesce a dire di no?

«Mi piace la cucina romana. Metterei la carbonara al primo posto ma mi piace un po’ tutto».

Ha anche una fede calcistica…

«Seguo la Roma, anche non sono una super tifosa. Quest’anno sono andata all’Olimpico a vedere Roma-Fiorentina e Roma-Juventus».

Le piace Mourinho? Pensa che resterà?

«Non lo so, sicuramente ha creato un bell’ambiente».

