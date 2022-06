Mondiali nuoto, Simona Quadarella vince il bronzo negli 800 stile libero

L'azzurra Simona Quadarella ha vinto il bronzo negli 800 stile libero ai mondiali di nuoto di Budapest. La romana ha conquistato la medaglia di bronzo negli 800 sl. L'oro è andato alla statunitense Katye Ledecky, argento all'australiana Melverton.

La nuotatrice romana ha riscattato così la delusione nei 1500 conquistando un prestigioso bronzo negli 800 stile libero. La Quadarella, che ha completato la propria prova i 8’19″00, sale così sul podio per la terza volta di fila in una rassegna iridata. L’oro è andato alla fuoriclasse statunitense Katie Ledecky che ha dominato la finale in 8’08″94, davanti alla medaglia d'argento, l'australiana Kiah Melverton che ha chiuso in 8’18″77.

Così la Quadarella a fine gara: «Ho messo tutta me stessa in acqua. Sono contenta, mi spiace per i due/tre decimi che mi separano dal secondo posto. Pensavo di aver preso l'australiana e invece no - racconta la regina del mezzofondo europeo - Torno a casa con una medaglia, con un buon tempo, con un europeo da vivere a tutta nella mia Roma. Ringrazio tutti quelli che mi hanno incoraggiata ed aiutata dopo i 1500 da cui sono uscita veramente male; sicuramente anche l'esperienza delle Olimpiadi mi ha aiutata a emergere di nuovo. Sono felice».

