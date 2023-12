Nuoto, Europei in vasca corta di Otopeni: oro per la 4x50 mista, argento per Pilato e Quadarella. Bronzo a Mora nei 50 dorso

di Daniele Petroselli

Nella seconda giornata degli Europei in vasca corta di Otopeni (Romania) arrivano altre quattro medaglie per l'Italia. Quella più bella è senz'altro l'oro vinto dalla 4x50 mista maschile composta da Lorenzo Mora, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Lorenzo Zazzeri, che hanno dominato la gara confermando così il titolo vinto due anni fa a Kazan. A oltre due secondi sul podio si sono piazzate Gran Bretagna e Olanda. Per Mora poi doppia soddisfazione, visto che poco dopo è arrivato anche il bronzo nei 50 dorso, ex equo con l'elvetico Bollin.

Medaglia d'argento invece nei 100 rana per Benedetta Pilato. La tarantina ha chiuso dietro ad Eneli Jefimova, che l'ha rimontata negli ultimi 25 metri dopo una gara sempre in testa. Per l'azzurra, che ha nuotato in 1:03.76, la soddisfazione però di aver nuotato a ventuno centesimi dal suo record ed è soprattutto la prima medaglia europea sulla distanza in vasca corta.

Conferma l'argento di due anni fa anche Simona Quadarella negli 800 stile, chiusi alle spalle della francese Kirpichnikova ma davanti all'ungherese Kesely.

