Milano-Sanremo, la corsa ciclistica non passerà dalle città del Savonese

Salta il passaggio della Milano-Sanremo nella zona del Savonese. La classica del ciclismo, in partenza da Milano l'8 agosto, subisce una pesante variazione. Dopo la presa di posizione dei sindaci locali per i problemi legati al Covid e alla viabilità che, in un territorio interessato da un nuovo cluster di Coronavirus, hanno chiesto 600 steward per assicurare il distanziamento sociale durante il passaggio della gara, l'organizzazione della corsa, RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, ha deciso di tagliare per la prima volta nella storia il percorso nella riviera ligure di ponente.

PERCORSO ALTERNATIVO I «vertici di Rcs stanno valutando un percorso alternativo molto interessante . Di più per ora non posso dire. L'importante è che la Classicissima si faccia». Lo ha detto il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. «Capisco la preoccupazione dei miei colleghi - ha detto Biancheri - . Noi sindaci siamo in prima linea da sei mesi a gestire situazioni molto complicate, spesso senza avere neanche i giusti mezzi a disposizione. E l'organizzazione della Classicissima richiede uno lavoro enorme in termini gestionali e di risorse umane impiegate, per mitigare i disagi di un evento così impattante l'8 agosto. Ma fare la Milano- Sanremo è troppo importante, non vi si può rinunciare. Abbiamo ora bisogno di un grande evento che promuova agli occhi del mondo la nostra tenacia, la nostra ripartenza - ha concluso -. Non dimentichiamoci che la Milano- Sanremo sarà il primo grande evento internazionale che si terrà in Italia. Tutto il mondo ci guarda».

LA RABBIA DI TOTI «Ci dispiace che la Milano- Sanremo debba cambiare tracciato, questa è l'ennesima conseguenza che dobbiamo subire a causa del piano folle sulle nostre autostrade voluto dal Mit». È la reazione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

