Milano Premier Padel P1, vince la coppia d'oro Galan-Lebron. Brea-Gonzalez regine del torneo femminile

Cala il sipario sull'evento Milano Premier Padel P1. Tantissimi gli appassionati che hanno seguito le star del padel nella settimana milanese, a conferma di quanto il padel sia in costante crescita di seguito e visibilità.

Vincono i numeri 1

Il torneo maschile è stato vinto dalla coppia Galan/Lebron che, nell'ultimo atto del tabellone, si sono imposti contro il duo formato da Stupaczuk e Di Nenno. La super coppia spagnola si è imposta 7-6, 6-7, 7-6 al termine di un match spettacolare che ha esaltato il pubblico dell'Allianz Cloud di Milano per oltre tre ore. «È un’enorme felicità, vivo per vincere partite come questa e tornei come Milano. E devo ringraziare il mio compagno che mi ha aiutato tanto, soprattutto nel secondo set: le sue parole hanno avuto un grande significato», le parole di Lebron nel post match. Per il fantastico duo Galan/Lebron quinto torneo vinto da settembre.

Le regine Brea-Gonzalez

In campo femminile, trionfa la coppia Brea/Gonzalez. Dopo Madrid, ecco l’Italia. Delfina Brea e Bea Gonzalez sono le campionesse di Milano Premier Padel P1. In finale, l’argentina e la spagnola – teste di serie numero 3 del tabellone femminile – hanno superato 6-0 7-6 in un’ora e 37’ Sofia Araujo e Alejandra Salazar (4) in una finale dominata nel primo set ma che è diventata equilibrata nel secondo.

Boom di spettatori

Grande soddisfazione per un'evento che ha fatto boom: «Abbiamo assistito a un grande spettacolo di sport e credo che non ci fosse modo migliore di chiudere un anno straordinarioAbbiamo assistito a un grande spettacolo di sport e credo che non ci fosse modo migliore di chiudere un anno straordinario», le parole di Luigi Carraro, presidente FIP. Superato quota 30.000 biglietti venduti al termine di una settimana in cui Milano ha confermato di essere innamorata del padel.

