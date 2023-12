Milano Premier Padel P1 2023, i migliori al mondo all'Allianz Cloud: «Spettacolo garantito, quest'anno anche le donne»

di Fabrizio Ponciroli

A Palazzo Marino, la casa del Comune di Milano, è stata presentato ufficialmente Milano Premier Padel P1 2023. Da lunedì 4 a domenica 10 dicembre, l’Allianz Cloud accoglierà le giocatrici e i giocatori più forti del pianeta nell’ultimo appuntamento del circuito Premier Padel, che 12 mesi fa portò 27mila spettatori ad assistere a uno spettacolo straordinario. L’entry list è ricchissima: nel tabellone maschile, ci saranno 28 dei primi 30 giocatori del ranking FIP, Federazione Internazionale Padel, mentre nel femminile saranno 27 le Top 30 in campo.

UN MOVIMENTO UNITO E IN CRESCITA

Molto soddisfatto Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel: «Si sta chiudendo un 2023 straordinario, in cui abbiamo acquisito il World Padel Tour, cosa a cui tenevamo molto. Volevamo farlo per i giocatori, che avevano avviato con noi questa avventura di Premier Padel, ma anche per il pubblico e per gli appassionati. Riteniamo che uno sport debba avere un solo circuito di riferimento e un solo ranking. Tanti sport si stanno frammentando: noi, nel padel, in 18 mesi siamo riusciti a unificarci e a creare un unico circuito governato dalla Federazione Internazionale e sostenuto dal miglior fondo di investimento che avessimo potuto incontrare sul nostro cammino, Qatar Sports Investments, con il supporto dell'associazione dei giocatori e delle giocatrici. Il ranking unico che entrerà in vigore nel 2024 sarà di facile comprensione e consultazione per tutti e a breve sveleremo anche il calendario dei tornei».

IL PADEL NUOVAMENTE A MILANO

Sul ritorno a Milano: «Siamo felici di essere di nuovo a Milano: ogni volta che si viene qui, si vede qualcosa di nuovo. E, a conferma di quanto Milano sia una città straordinaria, tutti i migliori giocatori al mondo stanno arrivando qui con le loro famiglie, a testimonianza di quanto sia piaciuta questa città. Avremo la fortuna di vedere anche le giocatrici: ci tenevamo, lo avevamo promesso e abbiamo vinto questa scommessa. Lo scorso anno avete goduto nel vedere lo spettacolo dei giocatori, quest’anno vedrete giocare le ragazze e sarà qualcosa di unico. Abbiamo l’attenzione di tutto il mondo, con 187 Paesi che trasmetteranno il torneo, in un palazzetto che forse non è il più grande ma sicuramente è il più bello. Ringrazio la Federazione Italiana Tennis e Padel, Sport e Salute, il Comune di Milano, la Regione Lombardia e il Ministero dello Sport e i Giovani con i suoi due dipartimenti, quello Sport e quello Giovani, che hanno appoggiato e sostenuto questo evento, confermandone l'importanza».

CHI SARA' PRESENTE A MILANO

Attesi all'Allianz Cloud i migliori del circuito.

