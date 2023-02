Martin Castrogiovanni: «Quest'Italia del rugby ha grande talento. Nell'Inter vorrei De Paul ma Barella è ok»

di Fabrizio Poniciroli

Martin Castrogiovanni è stato uno dei rugbisti italiani più famosi. Azzurro dal 2002 al 2016, ha collezionato ben 116 presenze in Nazionale. Grande personaggio televisivo, vive a Roma da anni. Anche quest'anno guiderà la Castro Rugby Academy.



Martin, cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime partite della Nazionale?

«Nel breve termine, non successi clamorosi. I ragazzi potranno vincere qualche partita ma non mi focalizzerei su questo. L'obiettivo deve essere spostato sul lungo periodo, anche se credo che già ora stiano facendo delle partite di buon livello. La dimostrazione è l'ultima gara con l'Inghilterra, dove gli azzurri sono stati in grado di tenere testa ad una delle migliori squadre del mondo. Questo fa capire il livello dei nostri ragazzi».



Roma si conferma città di grandi eventi, dal Sei Nazioni per arrivare a Formula E e Giro d'Italia

«Roma è una città splendida. Sono di natura un perfezionista, quindi dico che si può fare sempre meglio e si deve puntare a migliorare. Ma diciamo che la città si presta perfettamente all'organizzazione di grandi iniziative».



Vive da anni a Roma, qual è il suo luogo preferito? Ed il piatto tipico?

«Il Gianicolo, la vista è impagabile. I piatti tutti quelli della tradizione come la trippa, la pajata, l'amatriciana».



Tanto sport nella tua vita ma anche tanta tv

«Mi diverte la tv in generale. Io ho la fortuna di lavorare a Tú sí que vales, dove ho conosciuto tante storie, vedere performance di livello assoluto e avere a che fare con persone splendide. Davvero un'esperienza incredibile».

