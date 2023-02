Inter-Porto 1-0, le pagelle: Dzeko a fari spenti, Lukaku entra ed è una furia

di Alessio Agnelli

Un ritrovato Romelu Lukaku porta alla vittoria l'Inter nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro un Porto aggressivo al San Siro, 1-0 il risultato finale.

LE PAGELLE DEI NERAZZURRI

ONANA 7 Super reattivo su un destro a botta sicura di Grujic, murato di piede, e in controllo su Taremi, in ripartenza. Il doppio miracolo lo confeziona su Zaidu e il solito Taremi, in rapida successione.

SKRINIAR 6 Partita che conta e di nuovo in campo a presidiare il centro-destra. Il più delle volte su Galeno, che gli sfugge solo in chiusura di 1^ frazione, ma senza centrare la porta in tap-in. Graziato e sicuro nel prosieguo. (36’ st Dumfries ng)

ACERBI 6,5 Ha il cliente più ostico, l’iraniano Teremi, 5 gol e 2 assist nella fase a gironi. Gli concede solo un paio di ripartenze, neutralizzate da Onana. Muscoli, centimetri e senso dell’anticipo.

BASTONI 6,5 Diffidato e a rischio squalifica con un giallo. Gioca come se nulla fosse, mettendo il bavaglio Pepê Aquino e sfiorando il vantaggio (miracolo di Diogo Costa) nel recupero della prima frazione, in torsione aerea.

DARMIAN 6,5 Titolare anche nell’ottavo d’andata coi Dragões, conferma (ennesima nel 2023) che qualcosa è cambiato nelle gerarchie di fascia destra. Il suo forte è la doppia fase, pronto a chiudere in prima battuta su Galeno e a rilanciare di continuo l’azione.

BARELLA 6,5 Più arruffone e disordinato del solito. La quantità la garantisce come sempre, la qualità col passare dei minuti, fino all’assist per l’1-0 di Lukaku nel finale di gara.

CALHANOGLU 5,5 In interdizione deve usare il randello più del solito. In cabina di regia non smette di produrre trame, ma, per una volta, a basso costo e con poco costrutto.

MKHITARYAN 6 Anche lui meno produttivo e ficcante in impostazione. Ma è l’unico che di tanto in tanto verticalizza. (27’ st Brozovic ng)

DIMARCO 6 Tenta subito una volée di sinistro, ribattuta. Sfodera un paio di piazzati niente male, uno sulla testa di Bastoni, vicino al vantaggio. Cala alla distanza. (13’ st Gosens 6: attento dietro)

DZEKO 5 Vince il testa a testa serratissimo con Lukaku sul filo di lana. Ma, fin dalle prime battute, appare ingolfato e sotto ritmo. Sostituito, non la prende benissimo. (13’ st Lukaku 7,5: un quasi assist per Lautaro e tanta voglia di incidere da subito, il premio è il gol dell’1-0 quasi allo scadere, ne sfiora un altro)

LAUTARO 6 Ci prova per due volte di testa, ma senza inquadrare lo specchio. Mette a referto un salvataggio da bollino rosso su Otavio e un’occasione fallita per pochi centimetri, su rasoiata di Lukaku. La buona notizia è che non si è fatto ammonire e ci sarà nel ritorno.

INZAGHI 6 Ha la meglio sull’amico Sergio Conceiçao di corto muso, grazie a un Romelu Lukaku in formato Big Rom e, forse, meritevole di una maglia dall’inizio…

