Roma, Thomas Berthold: «Solo giocando a ritmi elevati si può superare il Salisburgo»

di Piergiorgio Bruni

Tedesco di nascita, romanista per sempre. Thomas Berthold, campione del Mondo nel 1990 proprio all’Olimpico, nonostante nella capitale abbia giocato appena 2 stagioni, e oltre 30 anni fa, è ancora molto amato. La sua storia giallorossa dice una coppa Italia vinta nel 1991 e di una “sfortunata” finale di Uefa, invece, persa contro l’Inter. Oggi, a 58 anni, vive con la famiglia in Svizzera, nel Canton Ticino, fa l’imprenditore e non smette di seguire, con passione, la Magica.

Roma verso il Feyenoord ma Mou pensa al Torino: «Fuori dall'Europa? Non è impossibile»



Che partita si aspetta stasera?

«L’1-0 dell’andata, tutto sommato, è un buon risultato. Ma per passare il turno sarà necessario che la Roma aumenti il ritmo in gara».



Quali errori non dovranno commettere?

«Il Salisburgo può dare fastidio a qualsiasi squadra, soprattutto grazie a un pressing molto intenso ed efficace. Perciò, si devono evitare anche gli errori più banali: come i passaggi in diagonale, in cui si rischia di perdere palla e favorire la ripartenza».



Come si batte la squadra di Jaissle?

«Contro il Verona, i giallorossi hanno creato un’occasione e mezza. Ecco, stavolta non sarà sufficiente per andare agli ottavi di Europa League».



Quale giocatore potrebbe essere decisivo?

«Se giocherà, dico Abraham. È fondamentale per la Roma».



Perché non Dybala?

«Ho qualche dubbio soltanto per motivi legati alla condizione: quando un giocatore non ha il ritmo settimanale tenere determinati ritmi diventa complicato».



La Roma ha chance di vincere la competizione?





Le piace Solbakken?

«Contro l’Hellas ha fatto un bel movimento, tirato bene ma azioni vere e proprie in area di rigore non ce ne sono state. Per me è un centravanti, non un giocatore a ridosso delle punte. Il norvegese è alto e abbastanza strutturato, con la sua fisicità può tenere palla e girarsi bene. Dribblare e saltare l’uomo, per come la vedo io, non sono le sue migliori caratteristiche».



Che cosa ne pensa dell’alternanza sulla fascia destra tra Celik e il redivivo Karsdorp?

«Contro il Salisburgo o avversarie del genere, la velocità è un fattore e bisogna tenerne conto».



Mourinho ha ragione quando sostiene che una parte dello stadio è molto severa con alcuni giocatori?

«Roma è una piazza delicata, non so cosa si possa aspettare Mourinho e, comunque, sono già abbastanza stupito che contro il Verona siano andate allo stadio 60mila persone per vedere un calcio poco spettacolare e per niente divertente. A Roma, giusto o sbagliato che sia, la gente spera sempre in qualcosa di diverso rispetto a un calcio difensivo e votato a salvaguardare l’1-0».



Che cosa manca a questa Roma per fare il definitivo salto di qualità?

«Il calcio europeo di alto livello si basa sull’intensità, sulla dinamicità e sul ritmo: un altro sport rispetto a quello italiano. Poi, ovviamente, servono i calciatori forti: se una squadra come la Roma vuole arrivare in Champions League e andare avanti ha bisogno pure di giocatori di categoria».

riproduzione riservata

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Febbraio 2023, 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA