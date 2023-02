Sei Nazioni 2023: l'Italia ci mette il cuore ma va ko con l'Inghilterra 31-14

di Daniele Petroselli

Nel secondo turno del Sei Nazioni 2023 arriva un altro ko per l'Italia, che contro l'Inghilterra perde a Twickenham 31-14, dando comunque qualche segnale positivo. Per i padroni di casa invece un ritorno alla vittoria che ci voleva dopo il ko all'esordio sempre in casa contro la Scozia.

Gli azzurri partono bene, ma i padroni di casa, appena provano a mettere pressione, trovano il vantaggio: al 13' è Willis a trasformare una maul dopo la touche in oro, andando in meta. Ma quando l'Italia prova una reazione forte, ecco il primo colpo pesante, con capitan Lamaro costretto a uscire al 23' per un problema muscolare alla gamba sinistra (al suo posto Zuliani). I padroni di casa con un grande sforzo fisico mettono sotto scacco la difesa azzurra, che al 28' capitola: prima il giallo di Cannone, poi dopo neanche 30' la meta di Chessum per il 14-0. E prima che il vantaggio si esaurisca, arriva al 37' i ltris, firmato stavolta da George sempre dopo una maul nei 5 metri italiani. In mezzo anche una meta annullata a Van Poortvliet dopo un'ostruzione dei giocatori inglesi dopo aver irpreso l'ovale. Per l'Italia poco o nulla se non un paio di fiammante di Capuozzo, sottolineate anche dal pubblico, ma senza mai dare l'impressione di poter far realmente male.

Nella ripresa Italia più convinta e al 44' lo fa subito capire andando in meta con Riccioni. 50' dopo la replica dei padroni di casa con una meta tecnica (punto bonus) e il giallo rimediato da Ferrari. Mal'Inghilterra stavolta no nsfonda più come nel primo tempo e no nsfrutta per niente il vantaggio numerico. Anzi, al termine è ancora una volta l'Italia a trovare la via della meta con Fusco, entrato neanche da un minuto. La quinta marcatura del XV della Rosa arriva al 70' con Arundell, dopo una nuova azione di forza dei padroni di casa, che vivono gli ultimi dieci minuti in completo silenzio, perché è l'Italia comunque a fare la partita con qualche buona azione, che però non si conclude a punti.

