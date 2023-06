Gioele sta per vincere ma si ferma per aiutare l'avversario caduto: il gesto di fair play di un atleta di 11 anni

di Redazione web

Un gesto bellissimo, come solo nello sport può accadere. La solidarietà tra atleti è encomiabile, e lo è ancor di più quando accade tra giovanissimi, che si affacciano ora alla competizione. È accaduto a Lucca durante la «Gran Gala Esordienti» di atletica leggera, scrive il Corriere della Sera, quando all'ultima curva prima del traguardo e della fine della gara, i due atleti al comando, appena 11 anni, vengono a contatto.

Cadono e si fermano

In modo involontario, una gamba più lunga, ed uno dei due cade a terra, lasciando all'altro campo libero all'impresa. Ma il primo non ci pensa proprio a tagliare il traguardo ed a mettersi la medaglia al collo. Si rigira e aiuta l’altro a rialzarsi, mentre in fondo arrivano i concorrenti, uno che era terzo li supera, perché il passo non è come prima e vince la gara.

Hanno vinto lo stesso

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 17:38

