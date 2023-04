Giada, la star della danza alle Paralimpiadi insultata su TikTok perché down. «Papà, perché mi dicono così?»

Giada Canino è una campionessa di danza sportiva. Ha 17 anni ed ha vinto coppe e medaglie per la sua bravura, tanto che rappresenterà l'Italia ai giochi mondiali Special olympics di Torino nel 2025. Per Giada e per la sua famiglia una gioia immensa. Giada, come ogni ragazzina della sua età, ama i social. TikTok in particolare, dove può ballare ed esibirsi. Proprio come tutti. Solo che Giada ha la sindrome di Down, disabilità che lei ha già superato, facendo quello che ama di più, ballare.

Insulti sui social

Eppure questa 17enne di Calolziocorte, in provincia di Lecco, ormai prossima ai 18 anni il prossimo ottobre, su TikTok, viene insultata e derisa, da ragazzi e ragazze che probabilmente hanno la sua stessa età, anno più anno meno, magari anche la stessa passione per la danza. Gli insulti hanno spinto i genitori a denunciare il bullismo subito dalla ragazza, da stupidi sconosciuti che usano parole colme di cattiveria, e che non vogliamo trascrivere.

Genitori amareggiati

A raccontare la storia di Giada, ci ha pensato un articolo de Il Giorno, che ha raccolto anche l'amarezza del padre: «E' la prima volta che le succede e ci succede. Giada è una ragazza abbastanza forte da fregarsene, ma adesso ci pone domande che non ci aveva mai fatto prima. Ci chiede se ce l'hanno con lei perché è brutta o perché ha la sindrome di Down. Ma io cosa posso risponderle?». Domanda difficile per un papà ed una.

Giada avanti per la sua strada

Eppure una risposta andrebbe data a Giada, che capirebbe e forse perdonerebbe tanta stupidità. La 17enne e prossima atleta a Torino, frequenta l'ultimo anno all'istituto superiore Lorenzo Rota della cittadina, e non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro di fronte a chi la insulta. D'altronde una ballerina lo sa bene, un passo indietro, si fa solo quando si balla.

