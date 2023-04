Coppia gay accusata di abusi sui figli minorenni degli amici: l'incubo per un 15enne e due fratellini di 14 anni

di Redazione web

Avrebbero abusato sessualmente di un ragazzino di 15 anni, figlio di una loro coppia di amici, di cui avevano la piena fiducia. Due uomini gay di 42 e 48 anni, sposati e residenti nel Salento, sono stati accusati di violenza sessuale di gruppo ed ora si trovano ai domiciliari, in attesa della chiusura dell'inchiesta nei loro confronti.

Abusi con l'inganno

Secondo le accuse, la coppia avrebbe ospitato in casa l'adolescente, con un lieve deficit dell'apprendimento, dapprima costringendolo ad osservare i loro momenti intimi, poi invitato a partecipare. Avendo rifiutato, i due uomini lo avrebbero costretto, abusando di lui, scrive Today.

Altre violenze

Ma i fatti in questione, risalenti all'estate del 2022, si sarebbero verificati anche in diverse occasioni. In una, in particolare, i coniugi avrebbero insistito nei confronti di un 14enne, il fratello ed un loro amico, affinché tutti e tre dormissero nel loro stesso letto. La finalità era l'abuso, ma la coppia di indagati ha sempre respinto ogni accusa. Ora che le indagini sono terminate, valuteranno la migliore strategia difensiva.

