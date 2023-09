Daniele Scardina, Toretto torna sui social dopo l'emorragia cerebrale: «Lottavo per sopravvivere»

di Redazione web

King Toretto è tornato (sui social). Daniele Scardina era stato ricoverato in ospedale d'urgenza a Rozzano sei mesi fa, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa a causa di un'emorragia cerebrale provocata durante gli allenamenti. I fan sono rimasti con il fiato sospeso per moltissimo tempo. Dopo l'intervento, infatti, il pugile, ex fidanzato di Diletta Leotta, è rimasto in coma indotto nel reparto di terapia intensiva per tre settimane. Solo al termine di queste, le sue condizioni sono state più chiare: non più in pericolo di vita e il mese successivo è stato dimesso dall'ospedale.

A sei mesi dall'incidente, King Toretto è tornato sui social per informare i suoi fan delle sue condizioni fisiche. Andiamo a leggere cosa ha scritto Daniele.

Il ritorno di King Toretto

Daniele Scardina è tornato sui social con un post per rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni fisiche.

«Sarebbe bello essere qui oggi per dirvi di aver raggiunto il traguardo. Purtroppo non è ancora così, ma sono un uomo di Fede e penso che il bello sia proprio questo: stupirmi di me stesso a ogni miglioramento ed essere grato per essere qui a scrivervi questo messaggio quando pochi mesi fa lottavo per sopravvivere. La riabilitazione richiede tanto duro lavoro sia fisico, sia mentale e questo non mi permette di rispondere a tutti i vostri messaggi di incoraggiamento e supporto, ma piano piano lo farò.

