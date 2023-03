Daniele Scardina dimesso dalla terapia intensiva. Il fratello: «Non è più in pericolo di vita»

di Redazione web

Daniele Scardina è fuori dalla terapia intensiva e non è più in pericolo di vita. Il pugile ha vinto il round più difficile a un mese dal malore e dal ricovero d'urgenza. Poi proseguirà l'iter in un centro di riabilitazione specializzato. Lo ha comunicato il fratello Giovanni sul suo account social.

Come sta King Toretto

«A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo. Le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla terapia intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato. La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita. Impossibile trovare parole per ringraziare l’equipe medica della terapia intensiva dell’Istituto clinico Humanitas, che in queste settimane si è presa cura di Daniele in maniera straordinaria».

Scardina, il post del fratello Giovanni: «Grazie a tutti per la vicinanza»

Altrettanto impossibile è descrivere la gratitudine che proviamo per il nostro Dio che ha accompagnato i medici, Daniele e tutti noi, in questo difficile percorso. Grazie anche a voi per la vicinanza che ci avete dimostrato camminando al nostro fianco in questo terribile momento, è bello sapere che tantissime persone hanno avuto un pensiero per mio fratello. La strada è in salita, ma noi abbiamo fede. Unitevi a noi in preghiera, Daniele, e noi con lui, vi saremmo immensamente grati».

