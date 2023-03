Daniele Scardina, come sta il pugile. Gilles Rocca a 'Da noi...a ruota libera': «Riesce a respirare da solo»

di Redazione web

Gilles Rocca è stato uno degli ospiti di Francesca Fialdini nel suo programma "Da noi…a ruota libera" in onda su Rai1, oggi 5 marzo. L'artista ha dato un aggiornamento sulle condizioni di salute dell’amico Daniele Scardina, il pugile operato d’urgenza alla testa dopo essersi sentito male durante un allenamento. Nei giorni scorsi, tutto il mondo dello sport (anche attraverso i social) ha fatto sentire la propria vicinanza allo sportivo.

Gilles Rocca e Daniele Scardina sono amici da diverso tempo e proprio per questo l'attore è a conoscenza delle condizioni di salute del pugile: «Daniele sta respirando da solo, ma sta combattendo per la vita. È una persona con un cuore immenso, di grande generosità e carisma, non ha mai avuto la fame di apparire. Ora sta lottando per la vita. Io vado sempre cauto nel dire le cose: fino all’ultimo round non si può mai dire chi vince o chi perde. Io sono convinto che Daniele è un campione e vincerà anche questa sfida. Io mi auguro di riabbracciarlo il prima possibile».

Gilles Rocca in questo momento della sua vita è solo: non è infatti, legato sentimentalmente a nessuna donna. La storia più importante della sua vita, è stata quella con l'attrice Miriam Galanti. Il loro fidanzamento è durato ben 14 anni e la coppia si è separata qualche settimana fa.

