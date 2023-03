Daniele Scardina, come sta il pugile: «Encefalogramma ottimo». Si aspetta la bella notizia

di Redazione web

Una bella notizia sarebbe in dirittura d'arrivo per Daniele Scardina, il pugile che dallo scorso 28 febbraio è ricoverato in coma in seguito a un malore avvertito al termine di una sessione di allenamento. «King Toretto», che si trova nella clinica Humanitas di Rozzano (Milano), a giorni potrebbe risvegliarsi.

Encefalogramma ottimo

«Oggi è stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati, quindi è una buona notizia», ha raccontato il suo promoter Alessandro Cherchi lunedì. «I medici ci dicono che stanno iniziando la diminuzione del dosaggio dei farmaci per consentire il processo di risveglio nei prossimi giorni. Non sappiamo ancora quando accadrà ma ci sono buone sensazioni», ha aggiunto.

Le cause del malore

Le cause del malore di Scardina non sono state ancora accertate o comunque comunicate ufficialmente. Nessuna previsione è possibile sulle condizioni nel momento in cui riaprirà gli occhi, solo allora si potranno comprendere gli eventuali danni neurologici.

