Coppa Canottieri Zeus Energy: il Canottieri Lazio domina gli Assoluti. A CT Eur la Coppa Babbo Valiani

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella Fossa più famosa della Capitale il Canottieri Lazio, ha festeggiato per il secondo anno consecutivo la vittoria nella categoria Assoluti battendo 6-2 in finale lo Sporting Eur.La conferma del CC Lazio, il Triplete del CT Eur. Nella Fossa più famosa della Capitale il Canottieri Lazio (foto credits Matteo Mazzocchi) , ha festeggiato per il secondo anno consecutivo la vittoria nella categoria Assoluti dellaGroup, battendo 6-2 in finale lo Sporting Eur. La gioia incontenibile dei padroni di casa si è conclusa con uno spettacolare tuffo nella piscina del circolo biancoceleste.«È un risultato storico non solo per il nostro Circolo – ha commentato Daniele Masci, vicepresidente del CC Lazio – ma per tutto il torneo. Grazie a tutti i Circoli che hanno partecipato e che hanno reso questa edizione unica!».Ma nella serata finale, la prima post-Covid, con gli spettatori divisi da tre seggiolini l'uno dall'altro per rispettare il distanziamento, è stato il CT Eur a trionfare: il circolo di Roma Sud ha conquistato il primo posto nelle altre tre categorie (Over 60, Over 50 e Over 40) e la Coppa Babbo Valiani, riservata al circolo che ha ottenuto il miglior risultato complessivo. Nel padel, infine, trionfo della Corte dei Conti.«Siamo felicissimi della riuscita di questa manifestazione - ha commentato Gabriella Bascelli, vicepresidente allo sport del CC Lazio -. Una Coppa Canottieri fortemente voluta da tutti noi nonostante il periodo di difficoltà che abbiamo vissuto e che ne aveva messo a rischio lo svolgimento. Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto, appuntamento al 2021».