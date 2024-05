Incidente frontale nella notte a Villa Literno: morti tre ventenni, 3 feriti gravi. Deceduto un altro giovane in uno schianto a pochi chilometri di distanza

di Redazione web

Ancora sangue sulle strade in quella che appare come l'ennesima strage del sabato sera: pesante il bilancio di due incidenti avvenuti a pochi chilometri di distanza nel Casertano. Sono 4 le vittime, tutti ragazzi, di due incidenti stradali avvenuti nella notte: il più grave a via delle Dune a Villa Literno, dove due auto si sono scontrate, probabilmente in modo frontale, provocando il decesso di tre giovani, una 20enne e due ragazzi di 23 e 24 anni, e tre sono rimasti gravemente feriti.

Un altro incidente nel Casertano

Altro incidente a Caserta dove un ventenne è rimasto ucciso nel ribaltamento della sua auto.

