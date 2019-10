Grande spettacolo nel Golfo: ecco la Barcolana 2019, vince Ewol di Gasper Vincec

TRIESTE - Alle 10.30 ha preso il via la Barcolana 2019: sulla linea di partenza 2.015 barche di ogni tipo e dimensione, dai Supermaxi alle "passere", per la grande festa del mare e di Trieste.



La mancanza di vento (massimo 4 nodi) ha reso la partenza molto lenta.



L'organizzazione ha poi accorciato il percorso, col traguardo alla seconda boa proprio per assenza di vento e la vittoria è andata a "Way of Life" in un'ora 54' e 10". Si tratta del team Ewol dello sloveno Gasper Vincec.

Domenica 13 Ottobre 2019, 11:18

