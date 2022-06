Panico ai mondiali di nuoto, la sincronette Anita Alvarez sviene in acqua. L'allenatrice si tuffa e la salva FOTO

Momenti di grande paura nel corso della finale del singolo libero di nuoto sincronizzato, ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. La statunitense Anita Alvarez è stata colta da un malore subito dopo aver terminato il proprio esercizio. È rimasta per qualche secondo sott'acqua, fino a quando la sua allenatrice si è tuffata nella vasca per soccorrerla. I medici e i paramedici, a quel punto intervenuti, hanno trasportato Alvarez in infermeria, dove è stata dichiarata fuori pericolo. Passato lo spavento, l'atleta è riuscita a tornare sul piano vasca per rassicurare sulle proprie condizioni di salute.

La manera de estirar el brazo para llegar antes. El gesto apurado de la cara. La vida desvanecida.

Andrea Fuentes rescatando a Anita Álvarez en una de las fotos del año realizada por Oli Scarff pic.twitter.com/WT2yKDGidQ — Carlos del Amor (@cdelamor_) June 22, 2022

