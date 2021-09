X Factor 2021, tutti pazzi per Ludovico Tersigni: i social lo promuovono e i cantanti Gianmaria, Karim e Jatson spaccano. L'attore di Summer ,alla sua prima prova da presentatore, che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it, sembra essere già entrato nei cuori dei fan del programma.

La prima puntata di X Factor 2021 ha già conquistato il pubblico grazie al neo acquisto Ludovico Tersigni. L'attore alla sua prima prova da conduttore, che ha sostuito Alessandro Cattelan che domenica debutterà su Rai 1 con "Da Grande" . Faccia pulita, sorriso spontaneo e montaggio ad hoc hanno permesso all'attore di Summer di entrare suibito nel cuore del pubblico social.

Nella prima fase delle Audition il conduttore non ha un ruolo cardine come nei live, quindi è davvero prestissimo per esprimere un giudizio, ma i feedback al momento sembrano essere più che positivi.

Per quanto riguarda i cantanti in gara, che da quest'anno non saranno "imprigionati" inuna categoria , c'è molta varietà di genere e di stili e tanta personalità. Tra quelli che sono spiccati nella prima puntata e hanno raccolto un grandissimo consenso sui social ci sono: Gianmaria, Karim e Jatson.

Jathson si definisce un artista non binario e porta un brano inedito che si fa notare. “Babylooneytunes” ha una scrittura ancora acerba come sottolinea Manuel Agnelli che però ne resta colpito: «Mi è piaciuto molto quello che hai fatto». Arrivano tre sì.



Il secondo cantante che conquista Manuel Agnelli, Emma, Mika e Manuelito con quattro sì è Karim, in arte Karma. Di Venosa dalle origini arabe canta una cover di "Call out my name" con amore straziante e caldo in memoria der il padre scomparso. Karma è un autodidatta, non ha studiato canto, né pianoforte «Ho fatto solo una lezione», ammette candidamente il giovane lucano.

Il pugno allo stomaco della serata arriva con il dicannovenne gIANMARIA . Biondissimo, stralunato porta un testo intenso e inedito "Suicidi". «E' un testo di denuncia ma non ha aspetti morbosi - commenta Manuel Agnelli - mi sei arrivato molto», ammette Manuel Agnelli. «Con il tuo atteggiamento - sottolinea Hell Raton - e con il tuo cantato mi hai fatto venire la pelle d'oca. Sei riuscito a trasportarci fuori da questa audizione». Ludovico tersigni e giudici con gli occhi lucidi, quattro sì per lui.

