XFactor 2021, diretta prima puntata: esordio ufficiale di Ludovico Tersigni con le Audition. Alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, si accendono i riflettori sulla prima puntata delle selezioni. L’esordio di questa edizione sarà in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Tutto pronto per la prima puntata di X Factor 2021. Lo show di Sky prodotto da Fremantle cambia tutto, a partire dal suo nuovo frontman, Ludovico Tersigni, tra i protagonisti di Skam Italia – vero fenomeno generazionale che ha rivoluzionato il genere delle teen series – e grande appassionato di musica: oltre a conoscerla e ad ascoltarla, suona il basso e la chitarra e ha una band.

L’altra grande novità di quest’anno è infatti nel cuore del meccanismo del programma, con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. X Factor Italia è la edizione prima al mondo a dire addio alla storica divisione per categorie di sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band). La modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti sarà incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica, quindi i 4 giudici rimarranno mentori di squadre eterogenee come non mai, composte sia da solisti che da band.

Confermatissima, invece, la giuria. Ci saranno ancora una volta Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika a sedere al tavolo dei giudici chee affronteranno questa sfida in modo nuovo, potendo raccontare la propria visione della musica senza porre su se stessi e sui propri cantanti alcun limite.

