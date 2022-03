Uomini e donne, Gemma Galgani non appare come prima: che sarà successo?

Sembra Uomini e Donne, Gemma Galgani sembra essere sempre più nell’ombra. La dama torinese, che prima era costantemente sotto i riflettori, per anni è stata lei il volto principale del programma di Maria De Filippi. E, ora, sembra che i fan reclamino la presenza della dama. In particolare, sui social network,molti telespettatori chiedono il motivo per cui parla sempre meno.

Leggi anche > Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro attacca Floriana Secondi: «I serpenti sono già usciti»

Sono tante le ipotesi per cui la redazione potrebbe aver deciso di dare una svolta al dating show del pomeriggio di Canale 5. La maggior parte delle puntate iniziavano proprio dalla Galgani, che al centro studio portava le novità sulle sue conoscenze e i litigi con Tina Cipollari. Ora, invece, resta nell’ombra, come se non avesse più nulla di travolgente da raccontare. Eppure varie volte la sediolina rossa è stata sistemata per lei anche se non c’era granché da dire, ma solo per regalare ai telespettatori qualche ora di svago.

Già questa estate si vociferava l’uscita di scena della Galgani dallo show della De Filippi. Ma nessuno riesce a immaginare il programma senza di lei, neanche Gianni Sperti. La sua presenza continuerà a essere fissa anche nelle prossime edizioni, probabilmente. Nonostante ciò, la redazione sembra voler dare spazio ad altri volti per portare una ventata d’aria nuova per i telespettatori. Vedremo come evolverà il programma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 21:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA