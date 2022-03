Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro attacca Floriana Secondi: «I serpenti sono già usciti»

di Niccolò Dainelli

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è appena iniziata, ma a «Playa Accoppiada» è già tempo di litigi. La prima puntata condotta da Ilary Blasi si è conclusa da pochi minuti e i naufraghi hanno raggiunto la loro nuova casa. Il buio cala su Playa Accoppiada e su tutto l'Honduras e i naufraghi iniziano a prendere familiarità con la loro isola. Ma la prima lite è già dietro l'angolo. Floriana Secondi se la prende con Estefania Bernal e Carmen Di Pietro commenta con sarcasmo.

I naufraghi trovano il kit di sopravvivenza e scoprono la regola imposta sul «fuoco sacro». Ma Floriana, leader del gruppo insieme a Zequila, ha subito da ridire con Estefania. L'ex gieffina mette subito in mostra gli artigli e riprende la giovane modella argentina, che non sembra apprezzare la scelta del leader: «Io mi sono buttata dentro l’acqua, io ho lavorato. Mi sono tirata 195 kg su di me, lo hanno visto tutti. Hai 20 anni, io ne ho 44».

Gli animi si scaldano subito, ma poi la lite passa in secondo piano, viste le tante novità da scoprire prima di poter andare a letto. Ma Carmen Di Pietro, in un confessionale, torna sull'argomento e lancia la stoccata nei confronti delle due compagne di avventura. «Non pensavo che i serpenti uscissero già subito. Sono già usciti fuori con la testa».

L'Isola dei Famosi 2022 è appena iniziata. Ma se è vero che «il buongiorno si vede dal mattino», sicuramente ne vedremo delle belle...

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 19:26

