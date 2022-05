Uomini e Donne, Catia Franchi sfila. L'attacco di Armando e Gianni Sperti: «Sei volgare»

Dopo la serata del Met Gala, l'evento di alta moda di New York, era giusto che un pizzico di glamour arrivasse anche nello studio di Uomini e Donne, dove alcune dame sono state invitate a sfilare in modo seducente davanti ai loro corteggiatori tra il giudizio implacabile di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Il tema della passerella era "Dolce o piccante", un fil rouge che le varie concorrenti hanno interpretato in modo del tutto personale. Se Ida Platano ha scelto un outfit molto osé con stivaloni sopra il ginocchio, culotte, reggiseno e gonna di tulle bianca, Gemma Galgani ha giocato la carta del fasino della divisa, mentre Pinuccia ha optato per un look total red.

I commenti del pubblico non sono stati teneri per nessuna di loro, ma le parole più dure sono state per Catia Franchi che, per l'occasione, ha voluto mostrare il suo lato più sensuale in un mini dress monospalla color indaco con la coda in paillettes e lamé. Una scelta non causale, pensata per esaltare il fisico e slanciare la figura.

In molti però non hanno apprezzato, specialmente quando la dama si è lasciata andare ad alcune movenze che hanno spaccato il parterre dei cavalieri. I più critici sono stati Armando Incarnato, Biagio Di Maro, ma anche Gianni Sperti, che ha alzato i toni definendo «volgare» la sfilata della Franchi.

«Sono molto dolce. Mi piace far sentire il mio uomo circondato da mille cose. Mi piace accudirlo, ma in alcune circostanze, so essere anche molto piccante», ha detto Catia Franchi nel video prima di sfilare. «Scusa ma indossi l’intimo?» le chiede Tina Cipollari dopo il defilé. «Tutto. Ho le culotte», ha risposto Catia. «Senza parole. Sei stata anche volgare. Hai rovinato anche l’abito che indossi», ha detto Armando Incarnato. Insomma, qualsiasi cosa faccia, Catia Franchi riesce ad attirarsi le critiche di concorrenti e pubblico, che nemmeno da casa hanno apprezzato la sua passerella.

