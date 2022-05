Eva Henger, la prima foto dall'ospedale dopo l'incidente: «Finalmente riuniti, dolore per le vittime»

Eva Henger rompe il silenzio dopo il terribile incidente che ha coinvolto lei e il marito Massimiliano Caroletti settimana scorsa in Ungheria. La showgirl ha pubblicato su Instagram una foto dall'ospedale che ritrae la sua mano che stringe quella del marito: «Oggi ci hanno riunito finalmente - ha scritto - per continuare insieme questo percorso che resterà per la nostra vita indubbiamente il più difficile. Ci uniamo al cordoglio delle famiglie delle due vittime e ringraziamo enormemente tutti i soccorsi e la sanità ungherese di cuore, persone meravigliose». i due, infatti, inizialmente erano stati trasportati in due ospedali diversi.

Caroletti, pubblicando la stessa foto, ha scritto: «Finalmente di nuovo insieme. Voglio ringraziare personalmente tutto il popolo biancoceleste che in questi giorni ci ha ricoperto di amore e affetto. Il percorso è duro e doloroso, ma siamo laziali! Grazie di cuore a tutti, Massi e Eva».

Cosa è successo

Eva Henger e Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti un incidente frontale in Ungheria lo scorso 29 aprile. Un'auto sulla corsia opposta ha tentato un pericoloso sorpasso e si è scontrata contro quella della coppia. Mentre Henger e Caroletti se la sono cavata con delle fratture, alcune piuttosto gravi, i due anziani a bordo dell'altro veicolo sono deceduti.

